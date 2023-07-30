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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يواجه أزمة كبيرة بشأن محاكمته في قضية الوثائق السرية

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال العميل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بيتر ستراك، الذي حقق في رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، احتفظ بوثائق سرية لفترة طويلة جدًا، والتي يمكن استخدامها ضده.

وفي مقابلة مع شبكة “MSNBC” الأمريكية، قال ستراك:  "احتفظ ترامب بهذه الوثائق السرية لعدة أشهر. وقد أظهرها حتى لأولئك الذين لم يتمكنوا من الوصول إليها... وقد أتاح هذا للحكومة الفرصة لجمع المزيد من الأدلة واستخدامها ضده في المحكمة".

وأضاف ستراك، أنه حتى لو حاول الدفاع إثبات براءة ترامب من خلال إعادة الوثائق السرية طواعية، فإن الحكومة سيكون لديها أدلة كافية لاتهامه بارتكاب مخالفات.

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أوضح أن “الاتهامات الموجهة للسياسي تظهر أن ترامب يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن القومي".

دونالد ترامب ترامب الرئيس الأمريكي السابق مكتب التحقيقات الفيدرالي

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