وزير الري يناقش السيناريوهات المختلفة لتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي

عقد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة الموقف المائى بالمحافظات، وموقف إيراد نهر النيل ، والحالة الهيدرولوجية للنهر ، و السيناريوهات المختلفة لتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والدكتور رجب عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه ، والمهندس أشرف المحمدى رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان ، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ، والمهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ، والدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل ، و المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والمهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى ، والأستاذ الدكتور احمد البلاسى مدير معهد الموارد المائية ، والأستاذ الدكتور أيمن السعدى مدير معهد بحوث النيل ، و الدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير ، والمهندس علاء عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه ، و المهندس سامح عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لضبط النيل ، والمهندس حسين شنب مدير عام مكتب الوكيل الدائم للوزارة ، والمهندس مصطفى سنوسى معاون الوزير لشئون مياه النيل ، والمهندس محمد حمدى بقطاع شئون مياه النيل.

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