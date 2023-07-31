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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الري يناقش السيناريوهات المختلفة لتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي

صدى البلد

عقد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة الموقف المائى بالمحافظات، وموقف إيراد نهر النيل ، والحالة الهيدرولوجية للنهر ، و السيناريوهات المختلفة لتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والدكتور رجب عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه ، والمهندس أشرف المحمدى رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان ، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ، والمهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ، والدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل ، و المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والمهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى ، والأستاذ الدكتور احمد البلاسى مدير معهد الموارد المائية ، والأستاذ الدكتور أيمن السعدى مدير معهد بحوث النيل ، و الدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير ، والمهندس علاء عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه ، و المهندس سامح عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لضبط النيل ، والمهندس حسين شنب مدير عام مكتب الوكيل الدائم للوزارة ، والمهندس مصطفى سنوسى معاون الوزير لشئون مياه النيل ، والمهندس محمد حمدى بقطاع شئون مياه النيل.

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