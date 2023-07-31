رئيس الاتحاد المصري للإسكواش يكشف سبب قرار مروان الشوربجي في تمثيل إنجلترا

علق عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش على قرار مروان الشوربجي بتمثيل إنجلترا بدلا من مصر.



قال عاصم خليفة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فوجئت باختيار مروان الشوربجي اللعب باسم إنجلترا، مروان كلمني الصبح، قولتله ايه يا مروان اللي حصل؟ قالي يا أنكل أنا مرضتش أقولك إني واخد القرار ده، لأنك عزيز عليا وممكن تأثر عليا عشان كدة خدت القرار الأول وبعد كدة كلمتك".



وأضاف: "قالي أنا فاضلي قد ايه في الملاعب؟ وقالي إني بحتاج أتمرن مع محمد شقيقي وهو بيحتاج يتمرن معايا، ومش شايف أي حاجة غلط في اللي انا بعمله، لإني عشت في إنجلترا، أكتر ما لعبت في نادي سموحة".



وواصل: "مروان قالي السبب الأساسي في قراري إني عايز أعيش في إنجلترا، مروان أكد لنا عدم وجود أي خلافات أو أزمات دفعته لقراره".



واختتم: "سنطالب بتغيير نظام تمثيل المنتخبات من جانب الاتحاد الدولي للاسكواش"