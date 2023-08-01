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فيديو جراف

معايير عالمية.. رئيس الوزراء يتابع عروض عالمية لـ مدينة مصر للألعاب الأوليمبية/فيديوجراف

مدينة مصر للألعاب
مدينة مصر للألعاب الأوليمبية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة موقف تشغيل وإدارة مدينة مصر للألعاب الأوليمبية  بـ العاصمة الإدارية الجديدة .

رئيس الوزراء يتابع موقف تشغيل وإدارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية

وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار  رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

اجتماع عبر تقية الفيديو كونفرانس

كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس على السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، والمهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

ولمتابعة المزيد حول  موقف تشغيل وإدارة مدينة مصر للألعاب الأوليمبية .. تابع الفيديو جراف التالي:

 

الدكتور مصطفى مدبولى مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة مدينة مصر للألعاب الأوليمبية العاصمة الإدارية الجديدة العلمين الجديدة

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