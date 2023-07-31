لو عندك نقص في فيتامين د .. اكتشف العلاج

يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة علاج نقص فيتامين د بشكل امن وسريع خصوصا أن نقص فيتامين د يؤثر على الصحة النفسية والجسدية.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم أهم طرق علاج نقص فيتامين د والوقاية منه.



وأوضح الموقع أن أهداف العلاج والوقاية من نقص فيتامين د، تتمثل في الوصول ثم الحفاظ على مستوى كافٍ من فيتامين د في جسمك.

وإذا كنت تفكر في تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د والحصول على المزيد من ضوء الشمس، فإنه من المرجح أن يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بتناول مكملات فيتامين د.

ويأتي فيتامين د في شكلين: D2 و D3. D2 (إرغوكالسيفيرول) وذلك من النباتات أما D3 (كولي كالسيفيرول) فهو يأتي من الحيوانات.

وأوضح الموقع أن المريض قد يحتاج إلى وصفة طبية للحصول على D2، ومع ذلك يتوفر D3 بدون وصفة طبية ويمتص جسمك D3 بسهولة أكبر من D2.

اعمل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى مكملات فيتامين د وكميتها ، إذا لزم الأمر.