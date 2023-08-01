منصة لطرح مختلف الأراء.. السادات: يجب أن يكون الحوار الوطني حالة مستمرة

أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه يتابع كافة التطورات التي تحدث على المستوى الإقليمي والدولي، مضيفا:" كلنا حريصين على مصلحة بلدنا ".

وقال محمد أنور السادات في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" الحوار الوطني يجب أن يكون الحوار الوطني حالة دائمة ومستمرة ".

واكمل محمد أنور السادات :" الحوار الوطني منصة أعطت فرصة للكثيرين للمشاركة فيه وطرح مختلف الآراء ووجهات النظر ".

ولفت محمد أنور السادات :" ننتظر مخرجات الحوار الوطني والتوصيات التي ينفذها رئيس الجمهورية من أجل مصلحة الوطن في مختلف القطاعات ".

وتابع محمد أنور السادات :" لابد من توافر حالة استماع داخل مجلس النواب والشيوخ عند مناقشة المشروعات التي ترتبط بحاية المواطن مثل قانون العمل ".