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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منصة لطرح مختلف الأراء.. السادات: يجب أن يكون الحوار الوطني حالة مستمرة

انور السادات
انور السادات

أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه يتابع كافة التطورات التي تحدث على المستوى الإقليمي والدولي، مضيفا:" كلنا حريصين على مصلحة بلدنا ".

 

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 وقال محمد أنور السادات في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :"    الحوار الوطني يجب أن يكون الحوار الوطني حالة دائمة ومستمرة ".

 

 واكمل محمد أنور السادات :"  الحوار الوطني منصة أعطت فرصة للكثيرين للمشاركة فيه وطرح مختلف الآراء ووجهات النظر ".

 

 ولفت محمد أنور السادات :" ننتظر مخرجات الحوار الوطني والتوصيات التي ينفذها رئيس الجمهورية من أجل مصلحة الوطن في مختلف القطاعات ".

 

 وتابع محمد أنور السادات :" لابد من توافر حالة استماع داخل مجلس النواب والشيوخ عند مناقشة المشروعات التي ترتبط بحاية المواطن مثل قانون العمل ".

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