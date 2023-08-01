بعد مرور 46 ألف عام.. إعادة ديدان للحياة مرة أخرى| تفاصيل

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن نجاح علماء ألمان في إعادة ديدان من العصر الجليدي للحياة مرة أخرى .

وأوضح التقرير أن الديدان تعود لـ 46 ألف عام في العصر الجليدي، والدودة التي تم إعادتها للحياة كانت متجمدة بالتربة الصقيعية في سيبيريا.

وتابع التقرير أنه تم اكتشاف الدودة المجمدة في حجر سنجاب متحجر في عام 2018 على عمق وصل إلى 40 مترا تحت السطح.

وأكمل التقرير أن العلماء أكدوا أن الدودة كانت في حالة تعرف باسم " كريبتوبيوسيس"، منذ العصر الجليدي .

ولفت التقرير إلى أن عملية إحياء الديدان الخيطية جرت من خلال إذابتها في طبق بتري مليء بمحلول غني بالمغذيات، واستمرت العلمية لاسابيع حتى ظهرت على الدودة علمات الحياة.