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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فيها ديدان .. تحذير من طبيبة بسبب الكرشة

الكرشة
الكرشة

الديدان التي تظهر في الكرشة قد تكون علامة على وجود إصابة بالطفيليات الداخلية أو الديدان الدائرية. وتنقل هذه الطفيليات الأمراض وتؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة إذا لم تعالج بشكل صحيح.

من جانبها حذرت الدكتور سكينة جمال من تناول الكرشة الموجود فيها الديدان. 

وقالت إذا كنت تشعر بأي أعراض مثل الألم في البطن أو الإسهال المزمن أو فقدان الوزن المفاجئ أو شعور بالتعب المستمر وعدم الراحة، فيجب عليك الذهاب إلى الطبيب للفحص والتشخيص الدقيق.

يمكن علاج الإصابة بالطفيليات الداخلية عن طريق الأدوية المضادة للطفيليات. ومن المهم أيضاً اتباع نظام غذائي صحي والحرص على النظافة الشخصية والصحية لتجنب الإصابة بالطفيليات.
 

تجنب الإصابة بالطفيليات يتطلب اتباع بعض الإجراءات الوقائية السهلة التي يمكن تطبيقها في الحياة اليومية، ومن هذه الإجراءات:

1- الحفاظ على نظافة اليدين باستخدام الماء والصابون بشكل منتظم، خاصةً قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام.

2- تنظيف الخضروات والفواكه بشكل جيد قبل تناولها، وخاصةً إذا كانت غير مطبوخة.

3- الحرص على شراء اللحوم والأسماك والدواجن من مصادر موثوقة والتأكد من طهوها جيدًا قبل تناولها.

4- عدم تناول الماء الغير معالج أو الملوث، بل يجب شرب الماء المعبأ في زجاجات أو يتم تنقيته بواسطة معدات تحلية المياه.

5- تجنب السباحة في المياه الملوثة والحفاظ على نظافة المسبح وتعقيمه بشكل منتظم.

6- ارتداء الأحذية عند المشي في الحدائق والمناطق الريفية لتجنب الإصابة بداء الليشمانيا الجلدي.

7- عدم مشاركة أدوات الشخصية مع الآخرين مثل فرش الأسنان والمناشف والملابس.

8- تنظيف الأسطح المنزلية والمرتبة والبيئة المحيطة بشكل دوري لتجنب تكاثر الحشرات والقوارض التي تنقل الطفيليات.

تطبيق هذه الإجراءات الوقائية يمكن أن يحميك من الإصابة بالطفيليات والأمراض المرتبطة بها.

اتباع نظام غذائي اتباع نظام غذائي صحي الاجراءات الوقائية اصابة الإسهال المزمن التشخيص الخضروات والفواكه الديدان فى الكرشة ​​​​​​​health

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