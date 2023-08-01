الحكم هزمه.. فرج عامر يوضح سبب خسارة الزمالك

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على هزيمة الزمالك أمام الشباب السعودي، في الجولة الثانية من البطولة العربية.

وكتب فرج عامر عبر “فيسبوك”: “أقدر شعور الزمالك بعد مباراته مع الشباب السعودي، وازاي الحكم هزمه، شيء مؤسف ومحزن ويا ريت نتعظ من ذلك ونراعي ربنا، خاصة إن هذا المر شربناه كتير، واتعمل فينا كتير، وللأسف كان دائما في مبارياتنا مع الزمالك، وبالأخص في نهائيات الكأس 2014، و2018، وشوية مباريات تانية، آخرها اللي كانت في الدوري العام هذا الموسم”.

وفاز نادي الشباب السعودي، على ضيفه، الزمالك، بهدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية، في الجولة الـ2 من منافسات البطولة العربية.

وسجل إيفر بانيجا، الهدف الوحيد للشباب، من ضربة جزاء في الدقيقة 43؛ ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، ويتراجع الزمالك إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط.