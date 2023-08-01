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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوسوريو دائما متأخر.. تعليق مثير من الكومي عن خسارة الزمالك أمام الشباب

صدى البلد

أكد الإعلامي إيهاب الكومي، أن خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، يأتي متأخرًا، بعد استفاقة متأخرة أمام الشباب السعودي، رغم الخسارة بهدف دون رد، في البطولة العربية.

قال الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" الشباب لديه أربع نقاط، بفوز غير مستحق على الزمالك، الذي قدم مباراة أولى قوية جدًا بالفوز برباعية على الاتحاد المنستيري".

أشار إيهاب الكومي:" مدرسة الفن والهندسة بدأت تفتح فصولها مرة ثانية، النهاردة المدرسة فتحت أبوابها، لكن فتحت في الشوط الثاني، الأبواب كلها كانت مغلقة في الشوط الأول، والسبب هو غياب أوسوريو".

أتم إيهاب الكومي:" مثلما حدث في مباراة النادي الأهلي، استفاق في الشوط الثاني، وأتساءل.. لماذا يأتي أوسوريو دائمًا متأخرًا؟ أعتقد أنه أصبح قارئًا جيدا للمشهد الفترة الماضية، ينهي دائما المباراة بالأفضل، فلماذا لا يبدأ به المباراة؟".
 

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