طاقة إيجابية.. راغب علامة: سأطرح أغنية جديدة في هذا الموعد

كشف الفنان راغب علامة، كواليس وتفاصيل مشاركته في مهرجان العلمين الجديدة 2023، وإحياء حفل غنائي.

وقال راغب علامة في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى ، :" أعمل على أغنية جديدة سيتم طرحها أخر شهر أغسطس الجاري ".

وأضاف رغاب علامة :" الأغنية حلوة وبها طاقة إيجابية كبيرة وهي أغنية خاصة بالصيف ".

وتابع راغب علامة :" أنا مش بحب الحر بشكل كبير أو الطقس البارد بشكل كبير لكنني احب الحرارة المعتدلة ".

واكمل راغب علامة :" في فصل الشتاء أفضل التواجد في باريس لإنني احب الأجواء الشتوية هناك ".