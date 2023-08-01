الإسكواش المصري في خطر.. مصطفى عسل يكشف عن عروض دولية لتجنيسه

أكد مصطفى عسل نجم منتخب مصر للإسكواش، تلقيه عروضا من أجل اللعب باسم دول أخرى، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وقطر.

وقال عسل عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إنه رفض عروضا مغرية للعب باسم دول أخرى، بعكس ما فعل الثنائي محمد ومروان الشوربجي اللذان اختارا اللعب باسم إنجلترا.

وأكد أنه فوجئ بقرار مروان الشوربجي بتمثيل إنجلترا لأنه "لم يواجه مشاكل بعكس شقيقه محمد الذي تعرض بالفعل لبعض العقبات".

وأضاف: "الاتحاد المصري للإسكواش لم يساندني في أزمة إيقافي غير المبرر من جانب الاتحاد الدولي، ووزير الرياضة أشرف صبحي يدعمني بشكل أكبر من مسؤولي الاتحاد".

وتابع: "الاتحاد المصري يتجاهلني ولم يتحدث معي أي مسؤول لتهنئتي بعد أي بطولة أو إنجاز، لا أشعر بدور الاتحاد المصري في تطوير اللعبة".

واختتم: "لا بد من تغيير نظام إدارة الاسكواش في مصر؛ لأن مستقبل اللعبة في خطر".