عرض فيلمي «أبو سمبل» و«حكاية من زمن جميل» بمركز الثقافة السينمائية| غدا

ينظم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، في السابعة مساء غد الأربعاء، ندوة وعرضًا سينمائيًا لفيلم "حكاية من زمن جميل" للمخرج سعيد شيمي، وفيلم "أبو سمبل" للمخرج سعد نديم، وذلك ضمن الفعاليات الخاصة باحتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو، حيث يوثق الفيلمان الأحداث التاريخية التي أعقبت ثورة يوليو المجيدة.



وذكر المركز القومي للسينما، في بيان، أصدره اليوم الثلاثاء، أنه تقرر عقد ندوة عقب عرض الفيلمين للناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، يتحدث خلالها عن السينما ما بعد الثورة، كما تستضيف الندوة الكاتب الصحفي سيد الإسكندراني ليتحدث عن الثورة وما ترتب عليها من نتائج شكلت التاريخ المصري المعاصر.



ونوَّه المركز القومي للسينما بأن الفعاليات تقام بمقر مركز الثقافة السينمائية تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، مع إتاحة الحضور مجانا للجمهور العام.