استقبال 33 ألف سائح على متن 164 رحلة طيران في الغردقة ومرسى علم

استقبلت مدينتا الغردقة ومرسى علم اليوم 33 ألف سائح من مختلف الجنسيات على متن 164 رحلة طيران. وتواصل القرى والمنتجعات السياحية استقبال السياح في ظل ارتفاع نسب الإشغال السياحي.

مطار مرسى علم الدولي استقبل 26 رحلة طيران دولية اليوم تنقل على متنها حوالي 5 آلاف سائح، فيما استقبل مطار الغردقة الدولي 138 رحلة تنقل حوالي 28 ألف سائح.

من المتوقع أن يستمر ارتفاع نسب الإشغال السياحي في المدينتين، حيث يتم تسهيل إجراءات وصول السياح فور وصولهم للمطار وتوصيلهم إلى مقر إقامتهم.

تُعد الجنسية الألمانية هي الأكثر وصولًا للسياح في الغردقة ومرسى علم، حيث تصل عدد الرحلات القادمة من التشيك وبولندا وإيطاليا إلى 14 رحلة.