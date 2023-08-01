ظهور وحش مرعب على سطح نهر التايمز بلندن .. اعرف التفاصيل

في مشهد يحبس الأنفاس، ظهر كائن غريب ذات عين حمراء، وهو يسبح على سطح مياه نهر التايمز بلندن.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، بالكاد تشتهر عاصمة المملكة المتحدة بمجموعتها من وحوش النهر ، لكن مستخدم موقع Reddit شارك لقطة لما يقوله بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ، يمكن أن وحش مرعب يشبه اسطورة جودزيلا.

ظهور وحش مرعب على سطح نهر التايمز بلندن

و تظهر الصور المتداولة كتلة سوداء كبيرة تطفوا فوق الماء، بعيون حمراء مخيفة للغاية.

وبعد تداول الصور الوحش الغريب، شعر البعض بحالة من الرعب من وجود كائن غريب يشبه الأفلام الأسطورية.

اندلع جدل أيضًا حول احتمال وجود مخلوق بحري غير معروف يتربص في أحد أشهر الأنهار في العالم ، حيث يبدو أن البعض يشير إلى أنه كان مجرد لقطة مقنعة لصخرة أو عمود خشبي.