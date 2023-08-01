انتهاك للقانون.. قطر تدين اقتحام المسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال

أدانت دولة قطر بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ومئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وقيامهم بأداء طقوس تلمودية في باحاته، تحت حماية سلطات الاحتلال، وتعتبره انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة.



يذكر أن مستوطنون إسرائيليون، قد اقتحموا المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات الأقصى، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

واحتجزت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى، هويات المصلين من الشباب والفتيات، قبل السماح لهم بالدخول إليه.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.