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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خالد عبدالغفار: 13 مليون مواطن استفادوا من خدمات مبادرة 100 يوم صحة

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تطورات مبادر 100 يوم صحة، مشيرا إلى أنها تذهب لكل مكان وخاصة التي بها تجمعات.

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وأضاف “عبدالغفار”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن 13 مليون مواطن حصلوا على خدمات في هذه المبادرة والتي وصلت يومها الـ 37.

تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، أن هذه المبادرة تذهب لكل منزل في مصر وكل قرى ونجوع مصر في المحافظات المختلفة، ونعمل وفق منظومة وتكثيف لجهود الدولة في هذه الحملة. 
وأكد وزير الصحة والسكان، أن النتائج حاليا جيدة، ونستهدف الوصول إلى 100 مواطن في هذه المبادرة.
 

الصحة وزير الصحة مبادر 100 يوم صحة 100 يوم صحة عزة مصطفي

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