عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

مدبولي يعقد اجتماعًا مهمًا في العلمين لمناقشة العروض الإيطالية من أجل الاستثمار الزراعي بمصر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء:

  • طلب إيطالي بتحديد مساحات للزراعة وربطها بالتصنيع الزراعي
  • تعاون كبير مع الجانب الإيطالي في محال الصناعات الغذائية والزراعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض الإجراءات التنفيذية لتفعيل سبل التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعميد هشام أحمد أبو مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية". 

وشارك في الاجتماع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة تمضي قدما في تقديم كل التيسيرات الممكنة؛ من أجل تشجيع الاستثمار الزراعي المحلي والأجنبي، مؤكدًا أن المناخ الاستثماري في مصر يوفر فرصا واعدة ومحفزة بفضل الجهود التي بذلتها الدولة في مجال تطوير البنية التحتية والتشريعية.

وأكد  الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تعاونًا كبيرًا مع إيطاليا فى جميع المجالات، وخاصة القطاع الزراعي، مشيدا بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية الإيطالية، وما تم التوافق عليه خلال زيارته لروما مؤخرا حول ضرورة المضي قدماً في تعزيز العلاقات الثنائية من خلال مشروعات مشتركة في مجالات مختلفة منها الزراعة والتصنيع الغذائي.

 

وقال رئيس الوزراء أن هناك طلباً من الجانب الإيطالي، بناء على زيارة الوفد الإيطالي لمصر منذ فترة، والذي ضم عددًا من المستثمرين، بتحديد مساحات معينة للزراعة وربطها بالتصنيع الزراعي، ولذا فالحكومة تعمل حاليا على تنفيذ الإجراءات الخاصة بهذا الشأن، مع مراعاة التأكيد على ضرورة توافر المياه الخاصة بالري، خاصة أن هناك زيارة مرتقبة من مسئولين إيطاليين لمعاينة هذه الأراضي.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن هناك تعاونا في عدد من المجالات مع الجانب الإيطالي، ويتم إجراء تنسيق بالفعل مع السفير الإيطالي بشأن تحديد المناطق المتاحة ويتم التنسيق مع شركة "تنمية الريف المصري الجديد"، و"جهاز مشروعات الخدمات الوطنية" ومسئولي مشروع "مستقبل مصر"، ومع وزارة الري بشأن مدى توافر المياه لهذه المشروعات، وفي هذا الإطار شرح الوزير تفاصيل مواقع الأراضي المتاحة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد للسفير الإيطالي على استعدادنا لمعاينة تلك الأراضي.

الاستثمار الزراعي

وأكد العميد هشام أبو مندور أن هناك تعاونا مع الجانب الايطالي في عدة قطاعات، بما فى ذلك الصناعات الغذائية والزراعية، قائلاً: "لدينا تصور للشراكة المقترحة بيننا خلال الفترة المقبلة في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، ويتوافر لدينا أماكن محددة لإقامة مشروعات التصنيع الزراعي عليه".

وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، شرح تفاصيل الأماكن المتاحة المحددة، كما شرح وزير الموارد المائية والري مجالات التعاون مع الجانب الإيطالي، مشيرا إلى أنه تم بحث الأماكن المحددة للزراعة، وبيان مدى توافر المياه بها.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التوافق، في نهاية الاجتماع، على التواصل مع الجانب الايطالي وعرض تفاصيل الأراضي المتاحة، ومساحاتها، مع التأكيد على الاستعداد للمعاينة على الطبيعة، خاصة أن هناك وفدا من إيطاليا سيزور مصر خلال الفترة القريبة المقبلة بشأن هذا الغرض.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

داخل على 1800 جنيه|تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

خبير يحذر من تأثير زلزل إريتريا على سد النهضة وعلاقته بمصر والسودان

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

الزمالك يرد على صفقة إمام عاشور بصفعة مدوية للأهلي

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

أول رد من التعليم بشأن حصول طالبة على 4% بالثانوية العامة

«التعليم» تكشف حقيقة منح «أبناء عائلة مشهورة» مجاميع عالية بنتيجة الثانوية العامة

ترشيحاتنا

القيعي: جوزيه كان شخصية «متقلبة».. وحسمت صفقة فلافيو في ساعات معدودة

دعاء الخامس عشر من محرم.. 10 أدعية تكتب لك نصيبًا من العافية وسعة الرزق

السجن ينتظرهم.. مفاجأة غير سعيد لطلاب الثانوية العامة المُحالين للنيابة العامة

الخارجية التنزانية: اتفقنا مع الجزائر على تقوية العلاقات بمجالات التعليم والبترول والغاز

هجوم بمسيرات روسية يستهدف مرفأ في أوديسا الأوكرانية

لسه متضايق.. القيعي يرد على إمكانية عودة رمضان صبحي للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان ارتباطها.. أجرأ 10 صور لـ ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

أعراض خطيرة تشير للإصابة بـ الكبد الدهني عند الأطفال

طريقة عمل عجة البيض بالخضرة| بمذاق لا يقاوم

بفستان لافت.. فيفي عبده تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالتها في الساحل |شاهد

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ