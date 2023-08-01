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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجنة الدين العام بالحوار الوطني: جلسة اليوم مثمرة وطرح مقترحات قابلة للتنفيذ

هبة واصل
هبة واصل

كشفت هبة واصل مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، تفاصيل جلسات المحور الاقتصادي اليوم.

 

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 وقالت هبة واصل في مداخلة هاتفية  في برنامج " الحياة "اليوم " المذاع على قناة "الحياة": "جلسة اليوم تحدثت عن الإشكاليات والحلول الخاصة بالدين العام وتم طرح عدد من المقترحات من الخبراء".

 

وأضافت هبة واصل: "جلسة اليوم مثمرة وكان بها مقترحات كيرة وهناك مشاركة فعالية في جلسات الحوار الوطني".

 

وتابعت هبة واصل: "معظم المقترحات الخاصة بحلول الدين العام قابلة للتنفيذ ومنها وضع خطة استراتيجية للدين العام وتكون معلنة من الحكومة للمواطن".

 

واستطردت: "هناك مقترح تم طرحه وهو وضع سقف للدين العام وهذا السقف يتم مراجعته سنويا".

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