لجنة الدين العام بالحوار الوطني: جلسة اليوم مثمرة وطرح مقترحات قابلة للتنفيذ

كشفت هبة واصل مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، تفاصيل جلسات المحور الاقتصادي اليوم.

وقالت هبة واصل في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة "اليوم " المذاع على قناة "الحياة": "جلسة اليوم تحدثت عن الإشكاليات والحلول الخاصة بالدين العام وتم طرح عدد من المقترحات من الخبراء".

وأضافت هبة واصل: "جلسة اليوم مثمرة وكان بها مقترحات كيرة وهناك مشاركة فعالية في جلسات الحوار الوطني".

وتابعت هبة واصل: "معظم المقترحات الخاصة بحلول الدين العام قابلة للتنفيذ ومنها وضع خطة استراتيجية للدين العام وتكون معلنة من الحكومة للمواطن".

واستطردت: "هناك مقترح تم طرحه وهو وضع سقف للدين العام وهذا السقف يتم مراجعته سنويا".