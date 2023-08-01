كتلة الحوار: الدولة المصرية تنتقل إلى مرحلة انفتاح سياسي

أكد باسل عادل رئيس ومؤسس كتلة الحوار، أن الرئيس السيسي يستجيب لتوصيات جلسات الحوار الوطني وفقا للصلاحيات المتاحة له.

وقال باسل عادل في حواره في برنامج " الحياة "اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" الدولة تنتقل إلى مرحلة انفتاح سياسي وذلك يظهر في نقاشات الحوار الوطني ".

وأضاف باسل عادل :" كتلة الحوار تضم كوادر اقتصادية وأكاديميين من كليات السياسة والاقتصاد، كما تضم الكتلة وزراء سابقين ".

وتابع باسل عادل :" كتلة الحوار لا تنتمي إلى أي حزب ، مضيفا:" الحوار يتسع للجميع ونضم خبرات وكوادر وشخصيات في مختلف المجالات ".

واكمل باسل عادل :" الجميع لديه شغف للعمل السياسي ووضع الكثير من الحلول لمختلف القضايا والتحديات التي تواجه الدولة ".