رئيس كتلة الحوار: نفكر في تكوين حزب سياسي

أكد باسل عادل رئيس ومؤسس كتلة الحوار، أنه يتم التفكير حاليا في تكوين حزب سياسي باسم الحوار " انطلاقا من الحالة السياسية التي تشهدها الدولة .

وقال باسل عادل في حواره في برنامج " الحياة "اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" مصر افتقدت للحوار على مدار سنوات سابقة وبدأنا نعود على الحوار في الفترة الحالية ".

وأضاف باسل عادل :" سوف نقوم بإنشاء مركز للدراسات السياسية والاستراتيجية كما سيتم إنشاء مركز خدمي للعمل الأهلي تابع لكتلة الحوار ".

وتابع باسل عادل :" نسعى إلى تصحيح وجهة النظر في الشارع المصري تجاه عمل الأحزاب السياسية ".