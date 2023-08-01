رئيس كتلة الحوار: الجميع يتحدث بارتياح في الجلسات والرئيس يستجيب للتوصيات

أكد باسل عادل رئيس ومؤسس كتلة الحوار، أن الحوار الوطني حدث سياسي كبير في مصر لم يحدث من قبل في الحياة السياسية المصرية.

وقال باسل عادل في حواره في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،: "الدولة تنتقل إلى مربع سياسي أكثر انفتاحا وأكبر للاستماع إلى كافة وجهات النظر والآراء السياسية".

وأضاف باسل عادل: "مع إعلان الرئيس السيسي عن الحوار الوطني شعرت بتواجد نبرة ولغة مختلفة من أجل حدوث إنجاز سياسي جديد".

وتابع باسل عادل: "وجدنا مشاركة فعالة للمعارض في جلسات الحوار الوطني ويتم الاستماع إلى كافة وجهات النظر والانتقادات الموجهة للحكومة".

وأكمل باسل عادل: "الجميع يتحدث بحرية في الحوار الوطني والرئيس السيسي يستجيب إلى توصيات وطلبات من الحوار الوطني".