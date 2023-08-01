تنسيق الجامعات 2023.. كيف تسجل رغباتك بطريقة صحيحة خطوة بخطوة

تنسيق الجامعات 2023.. يتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية ، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالى عن الحد الإدنى للمرحلة الأولى لجميع الشعب ، حيث يبحث طلاب الثانوية العامة 2023 عن كل ما يتعلق بتنسق المرحلة الأولى للعام 2023.

موعد تنسيق المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولي اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 وذلك وفقا للحد الأدنى.

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني: -

القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق . سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني

قم بالدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg .

قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

مواعيد إدخال الرغبات

عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:

يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة .

ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني: