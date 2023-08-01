تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات مهمة لحصول الطالب على كليات القمة

بشرى للشعبة العلمية..

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولي اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 وذلك وفقا للحد الأدنى.

تنسيق المرحلة الأولى 2023

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني: -

القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق . سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني

قم بالدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg .

قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

مزايا خدمة التنسيق الالكتروني