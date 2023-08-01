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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بسمة وهبة لـ وزارة الكهرباء: أرجوكم الالتزام بجدول تخفيف الأحمال.. فيديو

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها وعدت المشاهدين بأن يتسم برنامجها "90 دقيقة " بالمصداقية، متابعةً: "دلوقتي أنتو يا وزارة الكهرباء طرحتوا خطة لتخفيف الأحمال على كل المحافظات، والناس رضيت لأنها واقفة مع بلادها".

 

بسمة وهبة: جدول تخفيف الأحمال بدأ تطبيقه من الأمس


وأضافت بسمة وهبة خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة"، أن الشعب المصري يقف مع دولته دائماً، حتى تمر الأزمة، مؤكدة أن وزارة الكهرباء أعلنت أمس عن الجدول الزمني الخاص بمواعيد تخفيف الأحمال في كل منطقة.

 

وأستكملت: "حلو النظام ده، لأن كل واحد بيستخدم النور في حاجة، وهيقطع عنده في وقت معين، يبقى عارف".

 

وأشارت بسمة وهبة إلى، أن جدول تخفيف الأحمال بدأ تطبيقه من الأمس، متابعة: “والنهاردة الجدول اللي أتنشر للأسف لم ينفذ، بتفس المواعيد”.

 

وأردفت: "إحنا بنرجو إللي عمل الجدول ده، ينسق مع اللي بينفذ الجدول ده، لأن هناك بعض المناطق لم ينفذ بها مواعيد الجدول المنشورة".

 

واستغاثت الإعلامية بسمة وهبة بوزير الكهرباء، قائلة: "أرجو أن يتم تنفيذ حرفي ووقتي محدد لجدول تخفيف الأحمال".

 

بسمة وهبة تخفيف الأحمال جدول تخفيف الأحمال وزارة الكهرباء 90 دقيقة

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