8 ساعات.. انقطاع المياه غدا عن عدد من مناطق القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن عدد من شوارع القاهرة، وذلك نظرًا لقيامها بأعمال لحامات وإصلاحات طارئة بخط 1000 مم بمحطة مياه الأميرية وشارع المستجد.

أماكن انقطاع المياه

وأوضحت الشركة أن ذلك سيؤدى إلى قطع المياه عن شوارع “الخليج المصري – شارع 10– سكة الوايلي - تقسيم الرقابة- أرض الجمعية بحدائق القبة”، ومناطق “الأميرية البلد-شارع الشركات ومتفرعاته بالزاوية الحمراء”.

موعد قطع المياه

وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الخميس الموافق 25-6-2026 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي الجمعة الموافق 26-6-2026 ولمدة 8 ساعات.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

وستقوم الشركة بتجهيز والدفع بجميع إمكانياتها من معدات ومهندسين وفنيين وعمال للعمل على سرعة نهو الأعمال فى أقرب وقت وعودة المياه.

هذا وسيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01006665125.

تأسف الشركة عن فترة انقطاع المياه لظروف خارجة عن إرادتها.