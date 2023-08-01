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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخطة جاهزة.. ترامب يستعد للرد علي لائحة اتهام محتملة بشأن التدخل في الانتخابات

دونالد ترامب
دونالد ترامب

ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ومستشاروه أعدوا خطة للرد على لائحة اتهام فيدرالية محتملة قد يتم تقديمها قريبا فيما يتعلق بتحقيق المستشار الخاص جاك سميث في التدخل في الانتخابات.

وحسب لشبكة “سي إن إن”، نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر، أمضى ترامب ومستشاروه يومي الاثنين وصباح الثلاثاء للتحضير لتوجيه لائحة اتهام في تحقيق سميث في جهود ترامب وحلفائه المزعومة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقالت إن حملة ترامب أنشأت بدائل ومؤثرين وحلفاء للرد فورا على لائحة الاتهام المحتملة بمجرد تقديمها.

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وأضاف أن الحملة لديها أيضا بيانات مكتوبة مسبقا ومقاطع فيديو جاهزة للنشر ردا على أي تهم جديدة قد يتم تقديمها قريبا.

وقال ترامب إنه يتوقع تقديم لائحة الاتهام الفيدرالية الجديدة في أي يوم الآن.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق ترامب

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