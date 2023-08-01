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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من وزارة الدفاع الأمريكية بشأن الانقلاب في النيجر

البنتاجون
البنتاجون

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، وقف التعاون في مجال التدريب مع القوات المسلحة بـ النيجر، بعد انقلابها على الرئيس محمد بازوم.

وقال البنتاجون في بيان له اليوم، إن الولايات المتحدة مستمرة في دعمها للرئيس المنتخب ديمقراطيا في النيجر محمد بازوم.

وأضاف وزارة الدفاع الأمريكية في بيانها، أنها على تواصل وثيق مع نظرائهم العسكريين في النيجر، لافته إلى أنه لم يتم سحب أي قوات أمريكية من هناك حتى الآن.

وأشار البنتاجون، إلى أنه يتم متابعة الوضع عن كثب في النيجر ومستمرون في دعمنا للرئيس المنتخب ديمقراطيا هناك.

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن السفارة الأمريكية في النيجر كانت مفتوحة اليوم وتعمل بشكل طبيعي وبدون أي خطورة.

وأضاف ماثيو في تصريحات صحفية: "لا مؤشرات على وجود تهديدات للمواطنين الأمريكيين أو المصالح الأمريكية في النيجر".

وأضاف: "نأمل في إعادة الرئيس بازوم إلى السلطة وكل الجهود تنصب على هذا الأمر"، لافتا إلي أن الفرصة قائمة لإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة وهو الرئيس المنتخب بشكل ديمقراطي.

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