على متنها 12 رضيعا.. إقلاع أول طائرة تقل الرعايا الفرنسيين من النيجر

أقلعت الطائرة الأولى التي تقل الرعايا الفرنسيين من النيجر، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت فرنسا إجلاء رعاياها من نيامي بعد تصاعد التوتر في البلاد إثر الانقلاب العسكري قبل أسبوع.

وقالت كاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية، لوكالة فرانس برس، إن "هناك 262 شخصا على متن الطائرة من طراز ايرباص ايه330، بينهم 12 رضيعا"، مضيفة أن "الغالبية الكبرى من الركاب من مواطنينا" إضافة الى "بعض المواطنين الأوروبيين".

ومن المنتظر أن تهبط الطائرة في مطار مطار رواسي شارل ديجول في العاصمة باريس.

وبررت فرنسا قرارها بإجلاء الرعايا بأعمال العنف التي تعرضت لها سفارة باريس أول أمس الأحد وإغلاق المجال الجوي، وقالت "فرانس برس" أن حوالي 600 فرنسي يقيمون في النيجر.

وبدأت فرنسا اليوم الثلاثاء، إجلاء رعاياها من النيجر، بعد تصاعد التوتر في البلد الواقع غرب أفريقيا، جراء الانقلاب العسكري الذي شهدته الأسبوع الماضي، وأكدت أنها لا تعتزم إجلاء الجنود الفرنسيين الموجودين في النيجر، والبالغين حوالي 1500 جندي.