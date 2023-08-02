هل انتفاخ البطن يشير للإصابة بالسرطان؟| اعرف الحقيقة

كشفت صحيفة إكسبريس البريطانية، أن حوالي 10 إلى 25 بالمائة من الأشخاص الأصحاء يعانون من الانتفاخ في مرحلة ما، ويرجع هذا الشعور بالإنتفاخ إلى الإكثار من تناول المشروبات الغازية وفى بعض الأحيان اعتبر التوتر من أهم الأسباب الكامنة وراء هذه المشكلة، ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا الحدث الشائع في بعض الأحيان علامة تحذير من الإصابة بالسرطان.

هل الإنتفاخ علامة تحذير من الإصابة بالسرطان؟

هل الإنتفاخ علامة تحذير من الإصابة بالسرطان؟

وبحسب ما نشره الموقع أن الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس البريطانية على الإنترنت .قالت أن من أكثر السرطانات "الأكثر شيوعًا" التى تسبب الإنتفاخ هي سرطانات المبيض أو البنكرياس أو الأمعاء .

وأوضحت ديبورا لى أنه من الصعب التفرقة بين الانتفاخ الطبيعي الناتج عن شيء مثل النظام الغذائي والانتفاخ السرطاني، وأنه غالبًا ما يكون الانتفاخ في سرطان المبيض من أولى العلامات، ولكن يمكن أن يتبعه أعراض أخرى، مثل الشعور بألم في البطن وفقدان الشهية والشعور بالامتلاء سريعًا بعد الوجبات والحاجة إلى التبول كثيرًا.

وأضافت أن سرطان البنكرياس عادة ما يسبب الانتفاخ حيث يشعر الشخص بالشبع بسرعة بعد الوجبات، مع الكثير من الغازات والتجشؤ، كما أن المرضى يعانون أيضًا من أعراض مثل التعب، واصفرار الجلد والعينين، والشعور بالحرارة والرعشة.

استشارى كلي يكشف الحقيقة عن حدوث إنتفاخ البطن بسبب السرطان

استشارى كلي يكشف الحقيقة عن حدوث إنتفاخ البطن بسبب السرطان

من جانبة قال الدكتور مدحت عبد الحليم ايتسارى الكلى، ى تصريحات خاة لصدى البلد،عادة ما لا يشير انتفاخ البطن بشكل عام إلى الإصابة بالسرطان. ومع ذلك، يمكن أن يحدث انتفاخ البطن لأسباب عديدة، بما في ذلك:

1- الانتفاخ العابر: وهو انتفاخ مؤقت يحدث عند تناول الطعام أو الشرب أو بعض الأدوية، ويختفي عادةً بمجرد التخلص من السبب.

2- اضطرابات الجهاز الهضمي: مثل الإمساك والإسهال وانتفاخ الغازات والقولون العصبي، والتي يمكن أن تسبب انتفاخ البطن.

3- الحمل: يمكن أن يسبب الحمل انتفاخ البطن لدى النساء.

4- الدهون الزائدة: يمكن أن تسبب الدهون الزائدة في البطن انتفاخًا في هذه المنطقة.

5- الأورام: يمكن أن تسبب بعض الأورام في البطن انتفاخًا، ولكن في معظم الحالات لا يكون السبب هو السرطان.

إذا كان هناك انتفاخ في البطن يصاحبه أعراض أخرى، مثل الألم أو القيء أو فقدان الوزن أو صعوبة في التنفس، فمن المهم استشارة الطبيب لتحديد السبب والعلاج المناسب.