تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم، الأربعاء، وسط تراجع المؤشر الرئيسي وارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 17486 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 21207 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 7336 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 3544 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 5226 نقطة.