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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطفى لبيب : إجادتى للغة العربية سببها قراءة القرآن الكريم

لطفى لبيب
لطفى لبيب

كشف الفنان لطفى لبيب عن سر إجادته للغة العربية ، والتى ظهرت فى بعض الأعمال الفنية التى قدمها على مدار مشواره الفنى. 

وقال لطفى لبيب ، فى لقاء ببرنامج من مصر مع الاعلامى عمرو خليل : إن الفنان سعد اردش نصحنى بضرورة قراءة القرآن الكريم حتى تجيد اللغة العربية وهو ما فعلته بالفعل. 

وأضاف لطفى لبيب : عشقت اللغة العربية بعد قراءتي للقرآن الكريم، لذلك أنا بشكر الراحل سعد أردش، والقرآن الكريم.

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لطفى لبيب 

وجه الفنان لطفي لبيب، العديد من الرسائل لمختلف الفنانين، مشيرا إلى أن الفنانة "إنعام سالوسة" بمثابته أخته وزوجة أخوه "سمير العصفوري" وقد شاركا بالعديد من الأعمال سويا.

وأوضح لطفي لبيب، عن ضيقته من الفنان "أحمد مكي" قائلا: "مسألش عليا ولكن ربنا يوفقه" وبالرغم من أنه كان مخرج لـ مسلسل "تامر و شوقية" إلا أنه قرر أن يستمر بالتمثيل.

وعبر عن إفتقاده الشديد للفنان الراحل "حسن حسني"، معقبا "افتقدته بالفعل.. الله يرحمه".

وأضاف أن المدير الفني للنادي الأهلي "مارسيل كولر" شخص هادئ ورائع و لم يُهزم إلا مرة واحدة فقط.

وتابع أنه لا يحب الكلام عن حياته العائلية كثيرا لأنه لديه فتيات متزوجات و لهن حياتهن الخاصة، و غير مسموح له أن يتكلم عنها بالإعلام و هو يترك لهم حرية الاختيار بذلك.

الاعلامي عمرو خليل الفنان لطفي لبيب الفنان سعد أردش القرآن الكريم لطفي لبيب

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