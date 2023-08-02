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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبناء النجوم يثيرون الجدل فى أحدث ظهور.. ابنة شريهان تخطف الأنظار.. وابن كريم عبد العزيز يشبه والده

ابنة شريهان
ابنة شريهان

أثار ظهور ابنة الفنانة شريهان الصغرى حالة من الجدل الواسع أمس، الثلاثاء، أثناء احتفال والدتها بعيد ميلادها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، فى أحدث ظهور لها. 

ولم تكن ابنة شريهان الأولى التى تحدث ضجة بصورها فى أحدث ظهور لها، ونرصد فى التقرير التالى أبرز أبناء النجوم الذين أثاروا جدلا عند ظهورهم. 

ابنة شريهان 

نشرت الفنانة شريهان صورا لابنتها تالية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، تحتفل فيه بعيد ميلادها الـ 14 فى أحدث ظهور لها.

واكتفت شريهان بالتعليق على الصور قائلة: “بحبك”.

بينما تلقت شريهان العديد من التعليقات الإيجابية على الصورة، والتى أكدت وجود تشابه كبير بينها وبين والدتها شريهان.

ابنة شريهان

ابن كريم عبد العزيز

في مفاجأة شهدها العرض الخاص لفيلم كريم عبد العزيز “بيت الروبي”، حضر على نجل كريم عبد العزيز في أول ظهور له.

وحضر العرض الخاص نور اللبنانية وتارا عماد وكريم محمود عبد العزيز وأحمد مراد.

ابن كريم عبد العزيز 

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ابنة محمد رمضان

بينما خطفت ابنة محمد رمضان أنظار الجمهور فور ظهورها عبر السوشيال ميديا.

وبدأت حنين محمد رمضان بفرض نفسها على منصات التواصل الاجتماعي بنشرها فيديوهات على تطبيق “تيك توك”، ووجدت من تلك الفيديوهات مدخلا للتواصل مع جمهور والدها وخلق مساحة فنية لها لتكوين جمهور خاص بها.

ولكن الغريب أن ابنة محمد رمضان بعد إثارتها الجدل بأكثر من فيديو تغلق التعليقات على جمهورها، وتترك لهم التفاعل باللايك فقط.

ابنة محمد رمضان

ابنة تامر أمين

أما ابنة الإعلامي تامر أمين، فخطفت الأنظار إليها فى حفل زفاف ابن الإعلامي خيرى رمضان، والذى شهد حضور عدد كبير من المشاهير والإعلاميين.

وظهرت ابنة تامر أمين بإطلالة جذابة وبسيطة، وعلق الكثير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي على الشبه الكبير بينها وبين والدها.

ابنة تامر أمين

ابنة ظافر العابدين

ونشر الفنان ظافر العابدين مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لابنته ياسمين فى أحدث ظهور لها أثناء غنائها باللغة الإنجليزية.

وعلق ظافر العابدين: “ياسمين”.

وتلقى ظافر عددا من التعليقات من جانب فنانين ليعربوا عن سعادتهم بموهبتها، مثل ميساء مغربى التي قالت: "الله يحفظها"، وعلقت الفنانة فريال يوسف: "ربنا يحفظها".

ابنة ظافر العابدين
أبناء النجوم ابنة شريهان ابنة ظافر العابدين ابنة محمد رمضان الفنان ظافر العابدين الفنانة شريهان كريم عبد العزيز

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