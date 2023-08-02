موعد مباراة المغرب وليبيريا في تصفيات أمم أفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد مباراة منتخب المغرب وليبيريا في إطار الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.



وتُقام المباراة على ملعب "الكبير"، يوم 9 سبتمبر المقبل، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.



وعين الاتحاد الإفريقي طاقم تحكيمي يتكون من الحكم احمد امتحاز هيرلال من جزر موريس لقيادة هذه المباراة بمساعدة كل من سليمان امل الدين من جزر القمر وجون مارك جيف بتيا من جزر موريس.



وكان منتخب المغرب قد ضمن التأهل إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، المقرر إقامتها في يناير المقبل.