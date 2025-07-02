شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الفريق

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تطورات ملف ضم عدد من اللاعبين لتدعيم الفريق.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية أن هناك مفاوضات جادة مع ياسين مرعي، مدافع نادي فاركو مشددا أن المفاوضات بشأن محمد شكري، اقتربت من خط النهاية.

وأضاف: "اللاعبان كريم نيدفيد وعمر الساعي باتا قريبين من مغادرة صفوف الفريق، بينما يستمر أحمد عبد القادر في التدريبات لحين اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله".

وتابع: "كريستو رحل فعليًا عن الأهلي، ورضا سليم مرشح للدخول في صفقة تبادلية أو الانتقال بنظام الإعارة، كما عاد اسم محمد شريف للظهور كخيار هجومي، تحسبًا لإمكانية رحيل وسام أبو علي، رغم إعلان الأهلي تمسكه باستمراره".