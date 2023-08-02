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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|وزارة المالية تعتمد الهوية الرقمية في جميع خدماتها

صدى البلد

بدأت وزارة المالية باعتماد "الهوية الرقمية" "UAE Pass" في جميع خدماتها وأنظمتها كافة، تماشيا مع جهود دولة الإمارات بتحسين جودة الحياة الرقمية، بما يساهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي والتخلص من المعاملات الورقية.

وحثت وزارة المالية متعامليها على التسجيل بالهوية الرقمية لمواصلة الاستفادة من خدمات الوزارة الرقمية، حيث أن الوزارة استبدلت خاصية الدخول التقليدية على صفحة الخدمات، وتبنت الاعتماد حصرياً على آلية الدخول بواسطة الهوية الرقمية بدءا من أغسطس 2023.

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و تتوفر في الهوية الرقمية أعلى معايير الأمان والسرية والدقة للمعلومات، كما أنها تسرّع الإجراءات، وترتقي بتجارب المتعاملين الذين يمكن لهم تنزيل تطبيق الهوية الرقمية UAEPass، من "آبل ستورapple store" و "غوغل بلاي ستور google play"، ومن ثم تفعيل حساب الهوية الرقمية، والاشتراك عن طريق مسح بطاقة الهوية الإماراتية ضوئياً، ثم التحقق من بيانات المشترك وضبط رقم التعريف الخاص به، ومن ثم توثيق الحساب باستخدام بصمة الوجه، ليحصل المستخدم على حلول سهلة للوصول للخدمات عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

و تعد الهوية الرقمية أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح عند تفعيلها بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين.

يذكر أن تطبيق الهوية الرقمية يتيح إمكانية الدخول بشكل آمن إلى مختلف المواقع الإلكترونية والتطبيقات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، والاستفادة من أكثر من 6000 خدمة تقدمها أكثر من 130 جهة حكومية وشبه حكومية اتحادية ومحلية وخاصة.

اقتصاد الامارات الهواتف الذكية الهوية الرقمية الهيئات الحكومية الحياة الرقمية

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