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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

أسواق المال العربية
أسواق المال العربية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 58.44 نقطة ليقفل عند مستوى 11789.28 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.
 

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 173 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 149 شركة على تراجع.
 

وكانت أسهم شركات: البحري، وولاء، والتموين، ونادك، والكيميائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: بدجت السعودية، والدريس، وأميانتيت، وجموم فارما، والأول الأكثر انخفاضًا في التعاملات حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.24% و5.29%.
فيما كانت أسهم شركات: الباحة، وأنعام القابضة، وشمس، وأمريكانا، والكيميائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: لوبريف، وسابك للمغذيات الزراعية، وأرامك السعودية، والراجحي، والبحري هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
 

مؤشر الأسهم السعودية الموازية

 

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 536.68 نقطة ليقفل عند مستوى 25056.18 نقطةوبتداولات بلغت قيمتها 32.2 مليون ريال فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1750 سهما .

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