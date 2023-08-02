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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز الاستثمار العماني: إجمالي حجم أصول الصندوق السيادي يبلغ 46.61 مليار دولار

صدى البلد

قال جهاز الاستثمار العماني، وهو الصندوق السيادي بـ السلطنة، في تقريره السنوي، إن إجمالي حجم أصول الصندوق بلغ 17.897 مليار ريال عماني، أي ما يعادل 46.61 مليار دولار، في عام 2022.
             
و بحسب “سي ان بي سي عربية” فإن العائد على الاستثمار بلغ 8.8% في العام الماضي، وأنه قدم للموازنة العامة توزيعات من الأرباح زادت على خمسة مليارات ريال.

ومن بين أهم الأصول، يملك الجهاز بالكامل شركة الطاقة القابضة الرئيسية أوكيو، التي تأسست لتجعل استثمارات النفط والغاز مركزية.

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وكتب الجهاز في التقرير "ارتفعت إيرادات مجموعة أوكيو في عام 2022 بنسبة 68 بالمئة مقارنة بالعام 2021، مما نتج عنه ارتفاع في صافي الربح بنسبة 100% خلال الفترة نفسها" دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كان الجهاز قد أعلن في ديسمبر أنه يستهدف إنفاق 1.9 مليار ريال على مشروعات استثمارية في عام 2023، ودخل في الآونة الأخيرة في شراكة مع صندوق الثروة السيادية السعودي، للاستثمار بشكل مشترك في الاقتصاد العماني.

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