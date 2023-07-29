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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإمارات تحظر تصدير الأرز بكل أنواعه.. تفاصيل

صدى البلد

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)  أن الإمارات أوقفت تصدير الأرز ‏وإعادة تصديره لمدة أربعة أشهر بما يشمل الأرز هندي المنشأ.‏


وقالت الإمارات، التي تستورد 90% من احتياجاتها الغذائية، إن الحظر يشمل ‏جميع أصناف الأرز مثل الأرز الأسمر والأرز المضروب كليا أو جزئيا والأرز ‏المكسور.‏


أضافت الوكالة أن على الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير الأرز تقديم ‏طلب لوزارة الاقتصاد للحصول على إذن تصدير إلى خارج الدولة.‏


ويأتي الحظر في أعقاب قرار الحكومة الهندية الأسبوع الماضي وقف تصدير ‏الأرز الأبيض غير البسمتي والمكسور في ظل زيادة الأسعار وبعدما ألحقت ‏الأمطار الموسمية أضرارا كبيرة بالمحصول.‏


وكانت وسائل إعلام إماراتية قالت هذا الأسبوع إن الموردين المحليين ومتاجر ‏التجزئة في الإمارات كانت تتوقع ارتفاع الأسعار وإن كان بصفة مؤقتة.‏


وأثر تضخم أسعار الغذاء على الإمارات ودول الخليج عموما في معظم فترات عام ‏‏2022 لكنها بدأت تشهد تصحيحا هذا العام.‏

الحكومة الهندية المحصول الغذاء التجزئة الغذائية

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