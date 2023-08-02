رئيس جامعة العريش يناقش خطة الأنشطة الطلابية للعام القادم 2023/2024

عقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، محافظة شمال سيناء ، اجتماعًا مع المشرفين على رعاية الطلاب بالجامعة ومشرفي الإدارات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب المركزية، لمناقشة استعدادات الجامعة وكلياتها لتنفيذ الأنشطة الطلابية خلال للعام الجامعي المقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م.



واستعرض مشرفي رعاية الطلاب المركزية، خطة الأنشطة الطلابية للجان الاتحاد السبعة والتي تبدأ أول شهر أكتوبر وتنتهي بنهاية شهر أبريل لهذا العام، على مستوى الإدارة المركزية وبالكليات، ودور منسقي الأنشطة بالكليات كحلقة وصل بين الطلاب والقيادات الجامعية ونقل آراء الطلاب إليهم، والتنظيم والتخطيط للأنشطة الداخلية والخارجية، واكتشاف القيادات الطلابية وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة.



واستمع رئيس الجامعة للمقترحات المقدمة لتوفير مناخ مناسب للطلاب لممارسة كافة الأنشطة الطلابية داخل وخارج الجامعة.



وأكد رئيس الجامعة، أن الأنشطة الطلابية تمثل ركيزة أساسية للعملية التعليمية بجانب ما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية وتدريبية وفكرية وثقافية، تساهم فى بناء شخصية الطالب الجامعي.

المنافذ الجمركية:



كما أجتمع مع ممثلي وزارة المالية والجمارك لمناقشة سبل التعاون فيما يخص تدريب الطلاب في المنافذ الجمركية و إكسابهم الخبرة العملية، وكذلك الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من الجامعة في الندوات و الدورات التدريبية بالإدارة المركزية للجمارك، وذلك تمهيدا لعقد بروتوكول تعاون مشترك بين الطرفين لخدمة طلاب الجامعة و أهالي سيناء الحبيبة.

