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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسب تخطيط الجماعة الإسلامية|محمد كروم: عبود الزمر كان سيتولى الحكم بعد اغتيال السادات

محمد كروم
محمد كروم

قال محمد كروم، الباحث في الحركات الإسلامية، وأحد المنشقين عن الجماعة الإسلامية، إن عبود الزمر كان نجم نجوم الجماعات الإسلامية، وكان أسطورة لارتباط اسمه بقتل الرئيس أنور السادات.

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وأضاف "كرم"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا كله حدث لأن الزمر كان من سيتولى الحكم بعد اغتيال الرئيس السادات، لأنه سجل بالفعل بيانا أعلن فيه أنه رئس الدولة وكان مرتديا حينها للبدلة العسكرية، وذلك لايهام القادة والممواطنين العاديين بأن ضابطا بالجيش من تولى الحكم".

 

وتابع: "خططوا بعد مقتل الرئس السادات إلى التوجه للتليفزيون لإذاعه البيان، وكان بصوت وصورة عبود، والذي ظهر فيه مرتديا الزي العسكري لإيهام المواطنين أنه أحد قادة الجيش، وكانت الخطة هي نسف المنصة المتواجد عليها الرئس السادات لقتل كل من بها، ولكن القنابل الثلاثة التي ألقيت لم تنفجر لإصابتها بالرطوبة". 

 

واستطرد: "حدث تردد بين صفوف المجموعة المتواجدة أمام مبنى التليفزيون في استخدام القنابل من عدمه لأنها من نفس المصدر، وأثناء هذا التردد في اقتحام المبنى تحركت الدولة وأمنت المبنى".

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