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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابن الوز ليس بعوام .. استشاري تطوير: مش لازم ابنك يدرس نفس تخصصك

فاتن سلامة مدربة
فاتن سلامة مدربة مهارات

‏قالت فاتن سلامة مدربة مهارات الحياة واستشاري تطوير مؤسسي، لا يوجد سبب لأن يكون الأهالي متحكمين في مصير أبناءهم بعد الثانوية العامة ولا يجب أن أحقق حلم فشلت في تحقيقه مع ابني قائلة: "مش عشان أنت طبيب ابنك يجب أن يكون طبيب مثلك ونحن في زمن أن ابن الوز ليس بعوام".


‏وتابعت خلال لقاء لها في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن هناك بعض الأهالي حتى الآن يفرضوا على أبناءهم مجال دراسي معين خصوصا من رب الأسرة لأنه المسيطر ماديا قائلة: "يحدث من رب الأسرة أحيانا أن يقول لابنه لو دخلت هذا المجال مش هصرف عليك".

فاتن سلامة الاهالي الثانوية العامة الإعلامي مصطفى شردي رب الأسرة

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