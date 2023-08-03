ابن الوز ليس بعوام .. استشاري تطوير: مش لازم ابنك يدرس نفس تخصصك

‏قالت فاتن سلامة مدربة مهارات الحياة واستشاري تطوير مؤسسي، لا يوجد سبب لأن يكون الأهالي متحكمين في مصير أبناءهم بعد الثانوية العامة ولا يجب أن أحقق حلم فشلت في تحقيقه مع ابني قائلة: "مش عشان أنت طبيب ابنك يجب أن يكون طبيب مثلك ونحن في زمن أن ابن الوز ليس بعوام".



‏وتابعت خلال لقاء لها في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن هناك بعض الأهالي حتى الآن يفرضوا على أبناءهم مجال دراسي معين خصوصا من رب الأسرة لأنه المسيطر ماديا قائلة: "يحدث من رب الأسرة أحيانا أن يقول لابنه لو دخلت هذا المجال مش هصرف عليك".