إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشأن عمرو وردة

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين عن تعاقد عمرو وردة مع الرجاء المغربي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب عمر ربيع ياسين : الرجاء المغربي يعلن التعاقد مع عمرو وردة في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

شهدت منافسات الجولة الثانية فى البطولة العربية للأندية العديد من المفاجآت حيث سقط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو فى فخ الخسارة أمام نظيره الشباب السعودي

وتأهل فريقا الوحدة الإماراتي والرجاء المغربي الي ربع نهائي البطولة العربية للأندية بعد تخطي شباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي.