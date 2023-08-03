عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 3 أغسطس 2023

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم، الخميس 3 اغسطس  2023.

واستقرت أسعار الأسماك والجمبري والمأكولات البحرية، حيث تراوح سعر السمك البلطي نمرة 1 بين 90 و95 جنيه للكيلو، وفقا لآخر تحديث لـ سوق العبور.

وسجل السمك البلطي 2 نحو 80 جنيها للكيلو، وتراوح سعر السمك البلطي الأسواني بين 60 و80 جنيها للكيلو، وفيليه السمك البلطي تراوح من 180 و200 جنيها للكيلو

 

ووصل سعر السمك قشر البياض إلى 105 جنيهات للكيلو لـ أعلى سعر، والبياض (بلدي) تراوح بين 60 و100 جنيه للكيلو، وقراميط - شيلان بـ 30 جنيها، والسمك الثعابين سجل من 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

وسجل سعر السمك المكرونة خليجي 120 جنيها، والمكرونة السويسي 145 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندراني من 60 إلى 80 جنيها، والمكرونة المجمدة 100 جنيها للكيلو، والموسى تراوح بين 90 و150 جنيها للكيلو، والسبيط – كاليماري- سابيا تراوح بين 120 و200 جنيه للكيلو، والقرش من 30 إلى 50 جنيها.

 

أسعار الأسماك 

وتراوح سعر سمك مرجان 1 بين 40 و55 جنيها، ومرجان 2 بين 30 و48 جنيها للكيلو، ومرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيها، والبربون 1 من 40 إلى 50 جنيها، وبربون 2 بين 30 و50 جنيها، والبربون المجمد من 30 إلى 40 جنيها. 

أسعار الجمبري 

ووصل سعر الكابوريا الحدادي إلى 20 جنيها، والدنيس بين 100 و160 جنيها، والجمبري الجامبو بين 400 و480 جنيها، والجمبري 1 بين 300 و380 جنيها، والجمبري 2 بين 165 و275 جنيها.

وجاء سعر السمك البوري 1، من 64 إلى 88 جنيها، والبوري 2 بين 40 و56 جنيها، والشعور بين 30 و50 جنيها، والوقار بين 75 و125 جنيها، والقاروص من 60 إلى 200 جنيه، والسردين بين 20 و35 جنيها، والماكريل المجمد 85 جنيها.  

الأسماك والجمبري أسعار الاسماك والمأكولات البحرية اليوم القاروص السمك البلطي السمك البلطي الأسواني برانيس إسكندراني تراجع البلطي سمك المكرونة سمك البلطي الأسوانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة وأمطار رعدية .. تحول مفاجئ في حالة الطقس الساعات المقبلة والأرصاد تحذر

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

قرار عاجل من بيراميدز ضد حسين الشحات وعدلي القيعي

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

أهدر شرفه بإيده.. سلم جسد زوجته لصديقه ففضلت الموت على الفضيحة

الشاب المصري يخرج عن صمته.. لماذا طردته العجوز البريطانية من منزلها بعد زواج سنتين ؟

شوبير يفجّر مفاجأة حول موقف إمام عاشور من المشاركة بمواجهة الأهلي والمصري

تراجع تاريخي بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار21 الآن قبل اجتماع البنك المركزي

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والمصري في الكأس والقناة الناقلة

الدولار يضرب بقوة.. الأخضر قرب أعلى مستوى في 4 أسابيع بفضل متانة الاقتصاد الأمريكي

الهاتف الأفضل مبيعا.. عرض على موبايل شاومي بسعر 2000 جنيه فقط

إحم عينك من الجفاف.. بهذه النصائح

دولة أفريقية تمنع العملات المشفرة نهائيا.. هذا هو السبب

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 3 أغسطس 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايوه تايجر.. ياسمين الخطيب تثير الجدل على الشاطئ بإطلالتها

رأس سهم يثير حيرة الباحثين في سويسرا.. هل سقط من الفضاء؟

بالفيديو| دب الشمس يثير حيرة العالم.. تعرف على السر

صامت عن الماء 6 سنوات وماتت من الجوع .. نهاية إنفلونسر شهيرة بسبب رجيم قاس

فيديو

وضع قبلة على خدها .. عمرو دياب مع فتاة بالساحل في ظهور صادم

تعرف على عدد زيجات ندى الكامل وعمرها الحقيقي|فيديوجراف

بيغني سواح وسطلانة.. حسن الهلالي يكشف عن موهبته في الغناء

بعد بوسة عمرو دياب .. فيديو لـ داليدا خليل مع مطرب آخر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ