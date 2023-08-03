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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

دار الكتب والوثائق تستعد لمعرض رأس البر بـ 350 عنوانًا

اسامة طلعت
اسامة طلعت

تستعد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، للمشاركة في الدورة الرابعة لمعرض رأس البر للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب في الفترة من 7 حتى 16 أغسطس 2023.

 

وتشارك دار الكتب في المعرض بما يقرب من 350 عنوانًا من إصداراتها المختلفة، ومن بينها: كتاب أبنية الأسماء والأفعال  لـ أحمد محمد عبد الدايم، وأخبار الأدباء والشعراء والأمراء من كتاب السفينة، لـ أحمد بن مبارك شاه المصري، و أبو طالب المكي للدكتور عبد الحميد عبد المنعم مدكور، ومجموعة من إصدارات الأطفال من م إصدار مركز توثيق وبحوث أدب الطفل.

 

كما تشارك بإصدارات الأعمال الكاملة شعر يوسف نوفل، وكتاب الأقصر عاصمة للثقافة العربية، والأقصر في عيون الصحافة المصرية لـ أحمد محمد عبد الرحيم، وأهداف الكابتن ميلو، وانساب الخيل لـ ابن الكلبي، وأيام العرب في الجاهلية لـ محمد أحمد جاد المولى، والأيام الحمراء لـ مصطفى الغريب محمد، وبحر الأنساب لـ الحسيني النجفي، والبيان في القرآن لـ يحيى هويدي، وتاريخ مدينة خط الستواء (3 مج) لـ عمر طوسون.

كذلك تشارك بـ تأميم قانة السويس في عيون الصحافة المصرية لمجموعة من الباحثين بدار الكتب، وتراث محمد حسين هيكل بأجزاءه المختلفة لـ أحمد زكريا الشلق، وتراث عبد الوهاب عزام لـ أحمد عبد الوهاب الشرقاوي، وتراث مدينة القاهرة بين الواقع والمأمول لدار الكتب والوثائق القومية، وتراث منصور فهمي لـ سداد منصور فهمي.

وتسعون عام على ثورة 1919 لـ أحمد زكريا الشلق، وتشريعات الطفولة لـ سحر حسن، والتصوف وأيامه لـ محمد جاد المولى، والتعدد الوظيفي للصيغة الصرفية في القرآن الكيم لـ جمال عبد الناصر عيد، والرحلة إلى أمريكا لـ محمد لبيب البتنزني، وروى نقدية في كتابات الأطفال لـ سلامة عبد المؤمن، وغيرها من الإصدارات المختلفة.

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الدكتور اسامة طلعت معرض رأس البر للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب أبنية الأسماء والأفعال

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