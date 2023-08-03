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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى.. مصر تتعاقد على شراء 360 ألف طن من القمح الروسي |تفاصيل

القمح
القمح

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن ساحة الحوار الوطني مفتوحة للكل، مشيرا إلى ان الجميع يعبر عن رأيه ويتم طرح الأفكار دون أي قيود.

وقال مصطفى بكري، خلال، تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن اليوم كان هناك بشرى جيدة وهي ان روسيا تعلن إتمام صفقة حبوب مع مصر، ورئيس الإتحاد الروسي أعلن أن مصر ستقوم بشراء كميات كبيرة من القمح الروسي.

وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، أن تلك الصفقة ستكون موجودة في مصر خلال فترة من 1إلى 10 سبتمبر القادم، ومن 10 إللى 25 أكتوبر القادم.

 

 360 الف طن من القمح الروسي

وأشار مصطفى بكري إلى أن مصر تتعاقد على شراء 360 الف طن من القمح الروسي، بسعر 250 دولار للطن.

مصطفى بكري الحوار الوطني روسيا القمح الروسي حقائق واسرار

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