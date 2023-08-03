إجراء عاجل من كوريا الجنوبية بعد ارتفاع درجات الحرارة لمستويات خطيرة

كثفت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية استجابتها للطوارئ إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، اليوم الخميس، حيث استمرت موجة الحر في دفع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد إلى مستويات خطيرة.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أنه تم الإعلان عن المستوى 2 على مقياس من 3 طبقات بعد أن قال المقر المركزي للكوارث والسلامة إنه يتوقع ارتفاع درجات الحرارة فوق 35 درجة مئوية في المزيد من المناطق في الأيام الثلاثة المقبلة.

وقالت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية، أيضا إنها ستخصص ما يعادل 4.6 مليون دولار للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث سيذهب معظمها إلى مقاطعة جولا الشمالية، التي تستضيف حدثا كشفيا عالميا.

وتم نقل أكثر من 100 شخص إلى المستشفى خلال حفل افتتاح المخيم الكشفي العالمي الـ 25 أمس الأربعاء بعد تعرضهم لمرض مرتبط بالحرارة.

وبحسب ما ورد، ارتفع عدد المرضى الذين عولجوا من الأمراض المرتبطة بالحرارة منذ أواخر مايو إلى 1,385 يوم الأربعاء.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الأمراض إن هناك 23 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة، مشيرة إلي أن “الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما هم الأكثر تضررا”.