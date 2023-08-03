عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إلى الأشواط الإضافية.. 90 دقيقة ساخنة بين الأهلي والمصري تنتهي بالتعادل 1-1

صدى البلد

انقضت 90  دقيقة من عمر مباراة الأهلي والمصري بالتعادل الإيجابي 1-1 في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس مصر.

تفاصيل المباراة..

بدأ المصري البورسعيدي اللقاء بضغط هجومي قوي على دفاع الأهلي ومرمى محمد الشناوي، ووصل للمرمى أكثر من مرة.

وفي كرة مباغتة في الدقيقة 4 من عمر المباراة وصل مروان حمدي مهاجم المصري وسدد كرة رائعة على مرمى الشناوي ولكن تمكن الشناوي من إبعادها عن المرمى ببراعة.

وفي الدقيقة 10 من عمر المباراة، اشتبك محمد هاني مع أحد لاعبي المصري البورسعيدي ودفع هاني اللاعب بقوة داخل ارض الملعب امام أعين حكم المباراة الذي أشهر البطاقة الصفراء في وجه هاني.

ومن بداية ربع الساعة الثانية من المباراة سيطر الأهلي على الكرة بشكل هجومي مميز وصل به لمرمى المصري أكثر من مرة.

وفي الدقيقة 21 من عمر المباراة مرر كهربا كرة من خلف اللاعبين وصلت لبيرسي تاو الذي تعرقل في أرضية الملعب واهدر فرصة خطيرة للأهلي.

اختار حسين الشحات الحل الفردي وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء ولكن وصلت ضعيفة على يمين محمود جاد حارس المصري في الدقيقة 28.

دخل الفريقين الشوط الثاني بحماسة شديدة ووصل كل فريق لمرمى الآخر أكثر من مرة ولكن دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة 50 استحوذ لاعبي الأهلي على الكرة بشكل كامل وحاصر المصري البورسعيدي في منطقة جزاءه ومارس الضغط عليه بشكل كبير ولكن لم يسجل هدف التقدم.

سجل مروان حمدي لاعب المصري هدف في مرمى الأهلي في الدقيقة 90 من عمر المباراة ولكن ألغى الحكم الهدف بداعي التسلل.

سجل المصري هدف التقدم في مرمى الأهلي في الدقيقة 95 من عمر المباراة. 

مرر حسين السيد ركلة ركنية ارتقى مروان حمدي عاليا وأسكنها شباك الشناوي في الدقيقة 95.

سجل علي معلول هدف التعادل للأهلي في مرمى المصري. 

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح حسين الشحات في الدقيقة 7 من عمر الوقت المحتسب بدل من ضائع. 

 

تصدى علي معلول لركلة الجزاء واسكنها الشباك في الدقيقة 100. 

وضمت التشكيلة الأساسية للنادى المصري كلا من :

محمود جاد  لحراسة المرمى ، كريم العراقي، محمد دبش،  عمرو موسى ،  حسين السيد  لخط الدفاع ، ايزي ايميكا  ، حسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، اسلام عطية ، الياس الجلاصي ، عمرو السعداوي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد مروان حمدي  .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - علي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - بيرسي تاو.
خط الهجوم: محمود عبد المنعم «كهربا».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

هدف أبيض للنصر في مرمى الزمالك.. ورونالدو يعترض

بعد تقبيله للبنانية بالساحل.. تصرف غير متوقع من عمرو دياب تجاه دينا الشربيني

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

حافة الانهيار.. نداء عاجل بشأن الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

إعلامي شهير يكشف مخطط كهربا ومحاميه لعدم استفادة الزمالك من فترة الانتقالات

ترشيحاتنا

فشل تاريخي.. إعلان صادم من أمريكا بعد خفض فيتش تصنيفها الائتماني

الرعاية الصحية: نتطلع إلى الاستفادة من ابتكارات معهد إعادة التأهيل النفسي الفرنسي

إلى الأشواط الإضافية.. 90 دقيقة ساخنة بين الأهلي والمصري تنتهي بالتعادل 1-1

إجراء عاجل من كوريا الجنوبية بعد ارتفاع درجات الحرارة لمستويات خطيرة

الزمالك يودع البطولة العربية.. رأسية رونالدو تقود النصر للتعادل مع الفارس الأبيض

بشرى.. مصر تتعاقد على شراء 360 ألف طن من القمح الروسي |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان شهير يحاول الصلح بين الشيف بوراك ووالده.. تفاصيل

بعد خطوبتها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ثراء جبيل

كيف تتخلصين من النحافة؟.. نصائح ضرورية لزيادة الوزن

داليدا خليل آخرهم .. 5 شائعات غرامية طاردت الهضبة عمرو دياب

فيديو

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

تحذير عاجل من انتشار فيروس بدولة عربية يسبب الاختناق| تفاصيل

موقف بطولي| مرتضى منصور يعلن ابتعاده عن رئاسة الزمالك.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ