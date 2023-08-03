كاسترو : الزمالك كان مستواه جيدا أمام النصر

كشف البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي إن فريقه لم يكن جيدا في مباراة الزمالك اليوم في البطولة العربية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي :" تعادلنا اليوم بعزيمة اللاعبين والجمهور، ولكن الفريق لم يظهر بالمستوى المطلوب في لقاء الزمالك".

وأضاف :" المباراة كانت صعبة كما توقعنا، ونستمر في التقدم بنسق المباريات وخوض هذه المباريات الصعبة حتى نصل إلى أعلى مستوى مع بداية الموسم".

وتابع كاسترو قائلا:" لم نظهر بصورة جيدة اليوم، والفريق مر بمشاكل عديدة في التمركز، ومن الطبيعي أن نمر بمثل هذه الظروف في مرحلة الاستعداد للموسم الجديد خاصة مع خوض عدد مباريات كثيرة وتدريبات قليلة".

وأوضح المدير الفني أن فريق النصر تحسن عن فترة معسكر البرتغال ولكن الفريق لا يزال في حاجة لمزيد من الوقت.

واختتم كاسترو تصريحاته قائلا:" "أبارك الزمالك على مستواه الجيد في الملعب خلال المباراة، وأبارك لفريقي على التأهل".