عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاسترو : الزمالك كان مستواه جيدا أمام النصر

صدى البلد

كشف البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي إن فريقه لم يكن جيدا في مباراة الزمالك اليوم في البطولة العربية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي :" تعادلنا اليوم بعزيمة اللاعبين والجمهور، ولكن الفريق لم يظهر بالمستوى المطلوب في لقاء الزمالك".

وأضاف :" المباراة كانت صعبة كما توقعنا، ونستمر في التقدم بنسق المباريات وخوض هذه المباريات الصعبة حتى نصل إلى أعلى مستوى مع بداية الموسم".

وتابع كاسترو قائلا:" لم نظهر بصورة جيدة اليوم، والفريق مر بمشاكل عديدة في التمركز، ومن الطبيعي أن نمر بمثل هذه الظروف في مرحلة الاستعداد للموسم الجديد خاصة مع خوض عدد مباريات كثيرة وتدريبات قليلة".

وأوضح المدير الفني أن فريق النصر تحسن عن فترة معسكر البرتغال ولكن الفريق لا يزال في حاجة لمزيد من الوقت.

واختتم كاسترو تصريحاته قائلا:" "أبارك الزمالك على مستواه الجيد في الملعب خلال المباراة، وأبارك لفريقي على التأهل".

FB_IMG_1691085530529
FB_IMG_1691085530529

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

أول تعليق من شيكابالا عن كريستيانو رونالدو وتوديع البطولة العربية

بصورة من مباراة الزمالك.. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة للنصر السعودي

بعد تقبيله للبنانية بالساحل.. تصرف غير متوقع من عمرو دياب تجاه دينا الشربيني

كان بيصوره مع فتاة .. عمرو دياب يعتدي على شاب ويخطف هاتفه|فيديو

فرحانين بهدف رونالدو أكثر .. منشور صادم من خالد الغندور لهذا الجمهور

ترشيحاتنا

مشروب رخيص يحمي من السكري ويحسّن المصابين به..تعرف عليه

قالتلي جهز القعدة ولف لينا سجارتين | جزار المطرية قتل زوجته .. اعترافات

قرار عاجل من النيابة العامة ضد طبيب واثنين آخرين لقتلهم طبيبًا بالساحل

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 1% عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض

هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أم ليلتها.. أيهما أعظم؟

4 أسئلة يجب أن تسأليها لنفسك قبل اتخاذ قرار الارتباط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كعبه عالي .. حكاية ريمونتادا أهلاوية مكررة أمام المصري في الكأس

وصفات لعلاج ألم المعدة بالثوم.. تعرف عليها

فنان شهير يحاول الصلح بين الشيف بوراك ووالده.. تفاصيل

بعد خطوبتها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ثراء جبيل

فيديو

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

تحذير عاجل من انتشار فيروس بدولة عربية يسبب الاختناق| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ