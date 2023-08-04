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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء يوم الجمعة لزوجي.. يوسع الله رزقه ويعينه على مصاعب الحياة

صدى البلد

دعاء يوم الجمعة لزوجي ..  تسعى الكثير من الزوجات للحفاظ على منزلها وزوجها وعائلتها بأكملها وتجنب المشاكل والخلافات التي من شأنها تهدد استقرار الحياة الزوجية، وفي سبيل تحقيق ذلك تبحث عن كافة الطرق الممكنة، والتي يأتي في مقدمتها الدعاء، فهذه العبادة العظيمة هي الطريق الأمثل لتحقيق الغايات، ومن أجمل ما تقدمه المرأة لزوجها هو الدعاء حتى يوفقه الله فى عمله ويوسع رزقه، وتبحث الكثير من الزوجات عن دعاء يعين زوجها على مصاعب الحياة، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء يوم الجمعة لزوجي .

دعاء يوم الجمعة لزوجي

(( اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقض حاجة زوجي وفرج كرب زوجي وارحمه ولا تبتليه وارزقه وأكرمه من حيث لا يحتسب)). 

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دعاء يوم الجمعة لزوجي بالرزق الواسع والتوفيق فى العمل 

اللهُمَّ وسع في رزق زوجي، وبارك في عمره، وألبسه ثوب العافية، واشفِه من كل مرض وضيق، أسألك اللهم الفلاح والنجاح في الدنيا، كما أسألك الفوز بالجنة في الآخرة، اللهم فك الكرب، ويسر الرزق، وأذهب اللهم عنا الحزن والبلاء، ربنا لك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد ربنا على رزقتنا وأوليت، استودعتك يا الله قلب زوجي وراحته وعافيته اللهم اني أعيذه من ألم يخفي ابتسامته اللهم ارزقني فيضا من السعادة اللهم أدم على زوجي ابتسامته وصحته وعافية وارزقه العمر المديد وارونا بوفرة غيثك وعظيم رحمتك. .. اللهمّ أكرم زوجي الغالي ووسّع له في رزقه مدّ بصره، واصرف عنهُ يا سيّدي كلّ سوء، اللهمّ إن كان رزقه في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه اللهمّ برحمتك وكرمك عليه.

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القيام بهذا العمل يجلب لك دعاء الملائكة

دعاء يوم الجمعة لزوجي

1- «اللهم اجعل زوجي من عبادك الصالحين الملتزمين بطاعتك، واتباع سنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم-، اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه، اللهم سخره لي، وسخرني له، اللهم جمله في نظري، وجملني في نظره، اللهم لا تفرق بيني وبينه، اللهم احفظه لي يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام».

2- «اللهم اقسم له من خشيتك ماتحول به بينه وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغه به جنتك، اللهم اغفر لزوجي وللمسلمين كافة، واعف عنه وارحمه، واكتبه مع الصالحين الأخيار».

3- «اللهم لك الحمد، فأنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض، أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، أسألك باسمك الأعظم أن تهديني وتهدي زوجي وأبنائي، وتجعلنا من عبادك الصالحين المتقين، وتحسن خاتمتنا وتظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم ارزقني وده وحبه، وارزقه ودي وحبي».

4- «اللهم اشف زوجي وعافه، اللهم واشرح صدره للإيمان، اللهم ارزقه الهداية، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، اللهم أبعد عنه رفقاء السوء، اللهم جنبه الفواحش والمعاصي».

5- «رب اجعل زوجي أكثر تمسكا بدينه، وزده تقربا إليك، واجعل الصدق في حديثه وسدد خطاه فيما تحب وترضى، اللهم تجاوز عن سيئاته، واجعل السعادة تصيبه، واجعل الحزن والهم يخطئ طريقه، وأبعد عنه كل ما يكدر صفوه».

دعاء يوم الجمعة لزوجي 

اللهمّ ارزقهُ حُسناً في التوكّل عليك، وتوفيقاً من عندك، وبارك له فيما رزقته وادم له عافيته ، اللهم إني اسألك باسم الأعظم ووجهك الأكرم وعطيتك الكبرى أن ترزق زوجي من حيث لايحتسب وتصب عليه الرزق صبًا ولاتجعل عيشه كدًا وتغدق عليه من كل خير، وبارك له فيما رزقته وادم له عافيته، يارب وعدت عبادك بقبول دعواتهم سأدعو لقلب قريب من قلبي اللهم ارزق زوجي ما يريد وارزق قلبه ما يريد، واجعله لك كما تريد اللهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الغروب بالمغيب أسألك بلطفك الخفيّ وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تجعلني سكناً لزوجي، وتجعله سكناً لي ، ويستحب في دعاء لزوجي الغالي بالتوفيق أن تقول الزوجة اللهُمَّ بارك لنا في ذريتنا كما باركت لإبراهيم في ذريته، وصبّر زوجي علي، وصبرني عليه، وانزع الشيطان مما بيننا.

اللهم إنا نسألك تحصين أجسادنا وأجساد أهلنا وأولادنا، وكل من يهمنا أمرهم والمؤمنين جميعًا، ونسألك تحصين الأماكن التي ينبت فيها والأماكن التي انتقل إليها والأماكن التي نعمل بها، والطرق التي نسير فيها، والوسائل التي ننتقل بها،  اللهم عليك بكل المتسببين في إيذائنا والذين كادوا لنا الذين مكروا بنا والذين تآمروا علينا والذين ظلموا والذين حسدونا، سواء كانوا من الجن أو من غير الجن، اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ.

اللهُمَّ وسع في رزق زوجي، وبارك في عمره، وألبسه ثوب العافية، واشفِه من كل مرض وضيق، يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، أسألك بلطفك الخفيّ وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تُسخّر لي من هو أقوى منّي، وأن تجعلني سكناً لزوجي، وتجعله سكناً لي.

حَسْبِـيَ اللّهُ لا إلهَ إلاّ هُوَ عَلَـيهِ تَوَكَّـلتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظـيم اللهم ارزقه الصحبة الصالحة والرفقة الأمينة، يا من يعلم ما في الضمير، يا منفّساً عن المكروبين، يا مفرجاً عن المغمومين، يا راحم الشيخ الكبير، ربِ أسألك سعةً في الرزق لزوجي وبارك لنا فيه، وارزقه الرزق الكثير الطيب  اللهم أقسم لزوجي من خشيتك ما تحول بينه وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغه به جنتك، اللهم أرزق زوجي فوق عمره عمرًا، وفوق صحته عافيه، ولا تحرمني من وجوده ورضاه، واجعل سعادته كظل ترافقه، اللهُمَّ إني أسالك باسمك الأحد، أن ترزق زوجي برّ والديه، وتعينه على طاعتهما، يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، اللهُمَّ اصرف عني وعن زوجي كل ما يكدّر صفونا، وأبعد عن زوجي كل سوء يا أرحم الراحمين.

دعاء يوم الجمعة لزوجي دعاء يوم الجمعة لزوجي بالرزق الواسع والتوفيق فى العمل دعاء يوم الجمعة لزوجي بالرزق الواسع

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دعاء يوم الجمعة لزوجي.. يوسع الله رزقه ويعينه على مصاعب الحياة

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